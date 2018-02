Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 13. Februar 2018 Dienstag, 13. Februar 2018

44 . Gmender Fasnetsumzug

Galerie (36 Bilder)

Fotos: nb

Strahlend blauer Himmel, Dutzende Besucher mit bester Laune und jede Menge Süßigkeiten, die in den Taschen der Jüngsten landeten – dieser 44 . Gmender Fasnetsumzug wird wohl allen noch lange in guter Erinnerung bleiben.

44

76

2200

Veröffentlicht von Nicole Beuther

Am Morgen noch zeigte das Thermometer in der Innenstadt eisige acht Grad minus an; gegen Mittag, als sich der. Gmünder Faschingsumzug in Bewegung setzte, waren die Temperaturen ein klein wenig gestiegen. Fast zu warm wurde es da jenen, die gut eingepackt in der Sonne warteten, bis der Faschingsumzug vorbeizog.Zu gucken gab es jede Menge – insgesamt hatten sichUmzugsgruppen mit insgesamtTeilnehmern auf den Weg in die Innenstadt gemacht, die ab den Mittagsstunden für den Verkehr gesperrt war. Ein letztes Mal in dieser Faschingssaison hatten die Narren das Sagen. Die Rems-​Zeitung war dabei und berichtet in der Mittwochausgabe.