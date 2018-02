Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 13. Februar 2018 Dienstag, 13. Februar 2018

Ökumenische Weihe des neuen Prinzenwagens der AG Gmender Fasnet

Fotos: gbr

Kurz vor dem Beginn des Gmünder Faschingsumzug wurde der neu gebaute Prinzenwagen der AG Gmender Fasnet im Rahmen einer ökumenischen Zeremonie geweiht.

Veröffentlicht von Gerold Bauer

Verbunden mit dem Dank an alle, die am Bau des Wagens beteiligt waren, brachte der Gmünder Faschingspräsident Eberhard Kucher die Hoffnung auf stets unfallfreie Fahrten zum Ausdruck. Den Segen spendeten Pfarrer Johannes Waldenmaier für die katholische Kirche und Pfarrer Karl-​Heinz Scheide für die evangelische Kirche. Bürgermeister Dr. Joachim Bläse würde die Gemeinschaftsleistung vom ehrenamtlichen Wagenbauern sowie Mitarbeitern des städtischen Bauhofs. Was bei der Einweihung sonst noch gesagt wurde, kann man in der Aschermittwoch-​Ausgabe der Rems-​Zeitung lesen.