Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 13. Februar 2018 Dienstag, 13. Februar 2018

Prämierung, Kehraus und Abschied vom Silbermännle

Galerie (17 Bilder)

Fotos: esc

Rund 60 000 Menschen haben sich den Faschingsumzug angeschaut. Und einige Hundert davon kamen danach in den Prediger, zum einen, um die Prämierung der Umzugsteilnehmer nicht zu verpassen, zum anderen um gemeinsam Kehraus zu feiern und sich vom Silbermännle zu verabschieden.

Doch zuallererst zeigte sich noch einmal das aktuelle Prinzenpaar und alle Ex-​Prinzenpaare gemeinsam und Präsident Eberhardt Kucher erklärte den diesjährigen Umzug zum 44-​jährigen Jubiläum einen Rekordumzug. Ein Jubiläum feierte auch Raimund Vogt als Organisator: Seit 20 Jahren sorgt er dafür, dass Teilnehmer und Zuschauer am Faschingsdienstag einen grandiosen Tag in Gmünd erleben. Der Präsident der AG Fasnet mahnte ihn, auf keinen Fall in Rente zu gehen, denn „so einen Umzug macht nur einer.“ Wer prämiert wurde und was beim Kehraus geboten war, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.





Veröffentlicht von Edda Eschelbach