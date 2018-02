Dienstag, 13. Februar 2018

SGB gegen FCN: Es geht um Erkenntnisse

Na klar, es ist nur ein weiterer Test in der Wintervorbereitung. Dennoch ist das Duell zwischen dem Landesligisten SG Bettringen und dem Verbandsligisten Normannia Gmünd am Mittwochabend ( 19 Uhr) ein prestigeträchtiges.

Gemessen an den Ergebnissen gehen beide Mannschaften mit gänzlich unterschiedlichen Voraussetzungen in dieses Duell. Die Bettringer haben bislang zweimal gespielt und dabei Faurndau mitund die Sportfreunde Lorch gar mitgeschlagen.Die Gmünder hatten bereits drei Tests und verließen den Platz jeweils als Verlierer. „Natürlich mag das für den einen oder anderen Zuschauer enttäuschend sein, das verstehe ich auch. Dennoch geht es uns in erster Linie darum, was wir für Erkenntnisse aus diesen Partien ziehen“, sagt Normannias Trainer Holger Traub. Fast ins selbe Horn bläst Bettringens Coach Bernd Maier, dem es eben auch um die Erkenntnisse geht, die er bei seiner Mannschaft aus den jeweiligen Tests in der Vorbereitung ziehen kann. Fast mit voller Kapelle kann er die Normannen empfangen. Nicht zur Verfügung stehen ihm derzeit Simon Kreilinger, Simon Weller sowie Florian Herter.Wenn auch das Ergebnis beide Trainer nur marginal interessiert, so gibt Maier zumindest zu, dass der Test gegen die Normannia schon etwas Besonderes ist: „Das ist die Topmannschaft aus dem Gmünder Raum und sicherlich ein Highlight der Vorbereitung. Die Normannia wird uns sicherlich alles abverlangen, wir wollen es aber dennoch positiv für uns gestalten.“