Sport | Dienstag, 13. Februar 2018 Dienstag, 13. Februar 2018

Yannick Cerven ist nun ein Normanne

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Der Kader des Fußball-​Verbandsligisten Normannia Gmünd nimmt weiter Gestalt an. Teammanager Andrea Aiello war über die „närrischen“ Tage fleißig und konnte noch einen Neuzugang für die laufende Saison präsentieren.

21

17

19

1

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt

Der Neue heißt Yannick Cerven, istJahre alt und hält sich am liebsten Außenbahnen defensiv wie offensiv auf. Der junge Mann aus Deizisau, spielte in der Ubei den Stuttgarter Kickers und in der Udes. FC Heidenheim in der A-​Junioren Bundesliga.