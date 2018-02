Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 14. Februar 2018 Mittwoch, 14. Februar 2018

Bücherflohmarkt: Paradies für Bücherratten

Galerie (6 Bilder)

Fotos: nb

Wie beliebt der Bücherflohmarkt in der Gmünder Stadtbibliothek ist, das zeigt sich immer schon Minuten vor Öffnung der Bücherei. 30 bis 40 Bücherratten sind es stets, die sich an Tag eins des Flohmarktes vor der Tür versammeln. So war es auch am Mittwoch wieder.

Veröffentlicht von Nicole Beuther

Kaum, dass Natalie Zeeh, eine von fünf Bibliothekaren im Haus, die Tür um zehn Uhr geöffnet hatte, gab es für die Wartenden kein Halten mehr. Nur einen kurzen Augenblick später scharten sie sich um die Tische im Erdgeschoss der Bibliothek. Glückselig stimmten all die kleinen und großen Bücherberge, die darauf lagerten. Weshalb der Bücherflohmarkt so begehrt ist und was von der Bibliothek zweimal jährlich aussortiert wird, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.