LG Staufen: Michael Kucher holt den Titel

Von der Grippewelle verschont sind viele Athleten der LG Staufen zur zweithöchsten Meisterschaft in Deutschland nach Sindelfingen gereist. Im Glaspalast haben sich die Rot-​Weißen dem starken Teilnehmerfeld aus ganz Süddeutschland mit Bravour gestellt.

Einziger männlicher Vertreter der LG Staufen war Michael Kucher. Nach einigen Behandlungen durch Physiotherapeut Chris Müller und mit klaren Gedanken stellte er sich der Konkurrenz über dieMeter. Als Zeitschnellster qualifizierte er sich für das Finale. Dort nutzte er all seine Routine und ließ nichts anbrennen. Mit einer taktischen Glanzleistung sicherte er sich am Ende erstmals den Titel bei den Aktiven.Der größten Konkurrenz stellten sich sich Charlotte Heilig, Maren Seidl und Linda Henninger über die-​Meter-​Distanz. Dabei zeigten die Sprinterinnen allesamt sehr gute Leistungen nahe ihren persönlichen Bestleistungen. Trotz der schnellen Zeiten wurden die Zwischenläufe jeweils verpasst. Seidl startete zudem über die-​Meter-​Distanz. Dort ging sie den Lauf jedoch zu langsam an und kam dadurch nicht ganz an ihre Bestzeit heran.Für die Springerinnen der LG Staufen lief es im Glaspalast nicht ganz so gut wie erwartet. Lisa Ostertag kam nach zwei starken Auftritten zu Beginn der Saison nicht ganz in den Wettkampf hinein, schaffte es aber dennoch ins Finale. Insgesamt blieb sie in allen Versuchen unter ihren Möglichkeiten und wurde am Ende Achte. Gleiches gilt für Patricia Sonnentag mit ihrem siebten Platz im Hochsprung.