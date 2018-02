Ostalb | Mittwoch, 14. Februar 2018 Mittwoch, 14. Februar 2018

Wenn die Waschweiber Trauer tragen

Galerie (4 Bilder)

Fotos: gn

Es ist bei den Waldstetter Wäschgölten eigentlich jedes Jahr dasselbe Ritual, aber trotzdem beeindruckend: Die Saison ist geschafft, Gott sei Dank ohne größere Zwischenfälle, und die Anspannung fällt ab.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach

Einige Tränchen fließen, es herrscht ein bisschen Trauer, doch die hält sich in Grenzen, auch wenn es ab jetzt statt „Wäschgölt ahoi!" nur noch WA heißt. Schließlich weiß jeder: „Ab Aschermittwoch „goht's drgega!", wie sich die Wäschgölten von der Fasnet verabschiedeten