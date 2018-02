Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 15. Februar 2018 Donnerstag, 15. Februar 2018

Das Miteinander im Nähcafé hilft Frauen aus aller Welt

Galerie (5 Bilder)

Fotos: esc

Frauen sitzen an Nähmaschinen und fertigen kleine Taschen, Hausschuhe und Geldbeutel. Frauen aus völlig verschiedenen Ländern, mit völlig unterschiedlichen Lebensgeschichten. Das Nähcafé im a.l.s.o. Café bringt sie zusammen.

Zwölf Frauen hatten sich angemeldet zum Nähcafé. Fast alle sind am Mittwoch gekommen und nähen an drei Tagen mehrere verschiedene Dinge, die auch für sie persönlich einen Nutzen haben. Die Integrationsmanagerin bei PFIFF (Projektstelle für Integration und für Flüchtlinge) Monika Mürdter betreut das Nähcafé. Die Frauen haben unterschiedliche Kenntnisse. Hier sind Frauen von der gelernten Schneiderin bis zur Anfängerinnen ohne Vorkenntnisse.“ Was das Nähcafé den Frauen nützt, und warum die Verantwortlichen das Projekt schätzen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.