Donnerstag, 15. Februar 2018

Die „Grande Dame“ der Isländer-​Zucht: Marianne Späh

„Das Leben ist kein Ponyhof!“ – diesen Spruch hört man ab und zu. Aber bei Marianne Späh aus Lorch ist genau das Gegenteil der Fall: Ihr Leben ist der Ponyhof im idyllischem Aimersbachtal, wo seit 1955 Kleinpferde gehalten und seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich gezüchtet werden.

50

16

„Früher sind wir noch regelmäßig zur Pferdeprämierung nach Gaildorf geritten“, erzählt Marianne Späh über ihre Teilnahme an der traditionellen Pferdeprämierung. InsgesamtMal hat Marianne Späh ihre Tiere schon in Gaildorf präsentiert, und dies nahm die Stadt Gaildorf zum Anlass, ihr besonders zu gratulieren. Dr. Hagen Nowottny – Eschacher Tierarzt und viele Jahre lang Vorsitzender des Pferdezuchtvereins Schwäbischer Wald sowie erfahrenes Jury-​Mitglied bei Pferdeprämierungen – besuchte im Auftrag der Stadt Gaildorf die Züchterin und würdigte deren Leistungen. Im Gespräch mit der Rems-​Zeitung gewährt Marianne Späh Einblicke in ihr interessantes Leben — nachzulesen in der Ausgabe vom. Februar.

