Große Ehrungsfeier in der Mackilohalle in Mögglingen

„Ich bin froh und stolz über die vielen besonderen Leistungen“, unterstrich Bürgermeister Adrian Schlenker bei der Ehrungsfeier für die Mögglingerinnen und Mögglinger. Geehrt wurde bei der Feier das Engagement als Blutspender sowie die Erfolge von Sportlerinnen, Sportlern und Rotkreuzlern.

InsgesamtNamen hatte der Mögglinger Schultes in der Mackilohalle auf seiner Ehrungsliste – und die meisten davon waren auch persönlich anwesend. „Es sind Vorbilder und Menschen, die Mögglingen weit über die Gemeindegrenzen hinaus repräsentieren, zum Teil sogar bei Wettbewerben auf Bundesebene“, sagte Schlenker und dankte den Geehrten für diese Imagepflege. Wer geeehrt wurde und wofür steht am. Februar in der Rems-​Zeitung.

