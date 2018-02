Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 15. Februar 2018 Donnerstag, 15. Februar 2018

St. Elisabeth: Ein warmes Bett für Jeden

Foto: edk

Das Haus in der Klösterlestraße 25 ist unscheinbar, die Einrichtung weit entfernt von jeglichem Luxus. Doch all jene, die hier eintreten, finden, was ihnen in diesen eisig kalten Nächten eine unglaubliche Hilfe ist: Ein warmes Bett. Auch für die sechs Personen, die sich aktuell in der Kurzübernachtung aufhalten, gleicht die Begegnungsstätte St. Elisabeth einem Licht in der Finsternis.

Leicht haben es die fünf Männer und die Frau ohnehin nicht im Leben. Ein Leben, das teils schon in jungen Jahren aus den Fugen geraten ist; die sechs Personen in der Kurzübernachtung sind zwischenundJahre alt. Die Einrichtung in der Klösterlestraße nimmt ihnen zumindest eine Sorge: Jene nach einem Schlafplatz. Wie viele Schlafplätze es gibt, ob auch Vierbeiner erlaubt sind und welche weiteren Angebote es für die Wohnungslosen in der Stadt gibt, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.