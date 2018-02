Sport | Donnerstag, 15. Februar 2018 Donnerstag, 15. Februar 2018

Vor dem Derby ist nach dem Derby

Foto: vog

Am Mittwochabend endlich ist der Testspielknoten beim Fußball-​Verbandsligisten Normannia Gmünd mit dem 6 : 1 -Erfolg bei der SG Bettringen geplatzt. Am Samstag ( 13 Uhr) empfängt die Mannschaft von Holger Traub nun den Landesligazweiten TSGV Waldstetten zum nächsten Derby der Vorbereitung.

Wenn er sich auch nicht von den bisherigen Ergebnissen hat aus der Ruhe bringen lassen, so freute sich Normannias Trainer Holger Traub dann doch nach demgegen Bettringen: „Es ist doch klar, dass auch wir mal Ergebnisse liefern möchten. Nichtsdestotrotz stecken wir in einer Entwicklung und in der muss man auch mal einen Schritt zurück gehen, um später wieder zwei nach vorne gehen zu können.“Auf jeden Fall war der Auftritt der Normannia gegen Bettringen wesentlich erfrischender als noch am vergangenen Wochenende bei der TSG Hofherrnweiler, was auch Traub zumindest teilweise so gesehen hat. „Es hat in der Offensive schon etwas besser geklappt, aber auch bei der TSG hätten wir den einen oder anderen Treffer mehr erzielen müssen“, sagt der FCN-​Trainer. Nun geht es am Samstag gegen den TSGV Waldstetten, der mit einem Zehn-​Punktepolster auf Rang drei bei noch einem weniger ausgetragenem Spiel von Platz zwei der Landesliga grüßt. Damit hätte vor der Saison wohl niemand gerechnet. „Die machen beim TSGV richtig gute Arbeit und die Mannschaft verfügt über viele Talente. Ich erwarte ein tolles Fußballspiel“, sagt Traub.

