Sport | Donnerstag, 15. Februar 2018 Donnerstag, 15. Februar 2018

Wenn ein Rennen erst bei Kilometer 43 so richtig anfängt

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Am zweiten Samstag im Februar findet traditionell die Brocken-​Challenge statt. Dabei handelt es sich um einen Benefiz-​Ultramarathon, der am vergangenen Wochenende bereits zum 15 . Mal ausgetragen wurde und bereits über 200 000 Euro an Spendengeldern eingebracht hat. Diesmal mit am Start: der Alfdorfer Erwin Bauer.

80

86

1900

1142

250

500

25

330

25

000

bisKilometer, so sagen die Veranstalter, müssen die Athleten laufen, dabeiHöhenmeter überstehen. Es heißt, es sei das härteste Rennen Norddeutschlands und läuft unter dem Motto: „Kalt, hart und schön“.Es geht in Göttingen los bis in den Harz und schließlich rauf auf denMeter hohen Brocken. In diesem Jahr war der Alfdorfer Erwin Bauer mit dabei, nachdem er im vergangenen Jahr noch zuschauen musste. Bewerben muss man sich für diese Veranstaltung.Läufer werden ausgelost,Bewerber hat es in diesem Jahr gegeben, so Bauer. „Anfangs dachte ich noch bei mir: Warum hast du dich nur beworben? Bei deinem Glück hast du wahrscheinlich minusGrad. Als ich dann aber die Zusage bekommen hatte, stieg Mitte der Woche auch die Vorfreude auf dieses Ereignis“, sagt Bauer, der auch von Bekannten, die bei der Brocken-​Challenge schon mitgelaufen waren, nur das Beste berichtet bekommen hatte.Der Extremsportler ist bei der DJK Schwäbisch Gmünd aktiv und mag diesen Begriff überhaupt nicht: „Extrem höre ich tatsächlich nicht gerne. Manche Leute nennen uns irre oder verrückt. Für mich ist das einfach nur eine Ausdauersportart“, so Bauer.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.