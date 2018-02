Schwäbisch Gmünd | Freitag, 16. Februar 2018 Freitag, 16. Februar 2018

Endlich ein Jugendtreff auch für die Weststadt

Galerie (3 Bilder)

Fotos: nb

Die Arbeiten rund um das neue Bürger-​, Familien– und Bildungszentrum im Heinrich-​Steimle-​Weg sind in vollem Gange. Neben dem Stadtteilbüro der Weststadt, das hier künftig untergebracht sein wird, nimmt auch der Neubau des evangelischen Kindergartens immer mehr Konturen an. Und sehr bald wird auch damit begonnen, die bisherige Hausmeisterwohnung bei der Stauferschule zu einem Jugendtreff umzubauen.

Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, Hermann Ocker, Leiter des städtischen Amts für Gebäudewirtschaft, und Barbara Herzer, zuständig für die Jugendarbeit in Gmünd, waren am Freitag vor Ort, um sich ein Bild vom jetzigen Zustand und den notwendigen Arbeiten zu machen. Mit dabei waren Vertreter des Rotary Club Schwäbisch Gmünd-​Rosenstein, die die anstehenden Arbeiten im Sanitärbereich bezuschussen werden. Warum es den Verantwortlichen der Stadt wichtig ist, dass die Jugendlichen auch selbst mitanpacken und wie der weitere Zeitplan aussieht, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 35 Sekunden.