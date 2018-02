Schwäbisch Gmünd | Freitag, 16. Februar 2018 Freitag, 16. Februar 2018

GD-​Kennzeichen: Vor fünf Jahren wurde seine Wiedergeburt gefeiert

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Für nicht wenige Gmünder war’s ein echter Festtag, als vor fünf Jahren die Wiedergeburt des Autokennzeichens GD gefeiert wurde. Schwäbisch Gmünd gehörte seinerzeit zu den führenden Kräften der bundesweiten Kennzeichenliberalisierung.

2013

1

5000

Seit Februarist das GD-​Wunschkennzeichen im Straßenbild kontinuierlich auf dem Vormarsch. Als in jenen Tagen Landrat Klaus Pavel dem glücklichen Oberbürgermeister Richard Arnold und im Beisein der Bürgerinitiative „GD für Gmünd“ in der Kfz-​Zulassungsstelle das stolze Blech „GD — OB“ überreichte, lagen dort schon sage und schreibeVorbestellungen von Gmünd-​Liebhabern vor. Die Wiedergeburt des GD-​Kennzeichens im bis dahin AA-​domnierten Ostalbkreis habe dem Zusammenhalt im Landkreis überhaupt nicht geschadet, so meint Landrat Klaus Pavel. Mehr zum Thema am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 29 Sekunden.