Schwäbisch Gmünd | Freitag, 16. Februar 2018 Freitag, 16. Februar 2018

Samstagsreportage: Kitesurfen

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Die Leinzellerin Justine Kalb ist 25 Jahre alt und hat ein nicht ganz alltägliches sportliches Hobby: sie ist Kitesurferin. Erst vor einem Jahr entdeckte sie ihre Liebe zu der noch jungen Trendsportart, die sie seither, so es Zeit und Geld zulassen, so oft wie möglich ausübt – vornehmlich in spanischen Gewässern. Mehr in unserer Reportage in der Rems-​Zeitung am Samstag, 17 . Februar.

17

Beim Kitesurfen steht der Sportler auf einem Board, das Ähnlichkeit mit einem kleinen Surfbrett oder Wakeboard aufweist, und wird von einem Lenkdrachen (englisch Kite) – auch Windschirm oder Schirm genannt – über das Wasser gezogen. Justine Kalb, die im vergangenen Jahr ihr erstes Staatsexamen in Deutsch und Geschichte ablegte und derzeit an ihrer Masterarbeit „Lehramt +“ arbeitet, entdeckte erst vor einem Jahr ihre Liebe zu der nicht ganz ungefährlichen Trendsportart. Mehr in der Rems-​Zeitung am Samstag,. Februar.

Veröffentlicht von Rems-Zeitung, Lokalredaktion.

Lesedauer: 35 Sekunden.