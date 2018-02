Blaulicht | Freitag, 16. Februar 2018 Freitag, 16. Februar 2018

Zusammenstoß zwischen Göggingen und Schechingen

Ein Opel-​Fahrer kam am späten Donnerstagabend – gegen 21 . 30 Uhr – aus Richtung Schechingen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er im Bereich der Serpentinen die Beherrschung über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß aus Richtung Göggingen kommendem Mercedes-​A-​Klasse-​Modell.

Beim Aufprall drehte sich der Opel umGrad; die A-​Klasse kam von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung. Der Unfallverursacher fuhr ein Stück weiter und hielt dann auf der Gegenfahrbahn an. Zunächst kam er zu Fuß zurück und verließ die Unfallstelle unter dem Vorwand etwas aus seinem Fahrzeug holen zu müssen. Anschließend flüchtete der-​Jährige zu Fuß. Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

