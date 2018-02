Sport | Sonntag, 18. Februar 2018 Sonntag, 18. Februar 2018

66 . Kreisschützentag in Göggingen: Schützen sind ein Vorbild für die Gesellschaft

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Der 66 . Kreisschützentag des Schützenkreises Schwäbisch Gmünd hat ganz im Zeichen der Imagepflege des Schießsports, der Wertschätzung für das Ehrenamt und dem Heranführen des Nachwuchses in der Gemeindehalle Göggingen gestanden.

Am Valentinstag in der vergangenen Woche hat ein-​Jähriger in einer Schule in Parkland (USA) mit einer halbautomatischen WaffeMenschen getötet und Dutzende weitere verletzt. In den USA gibt es seit Jahren Forderungen nach schärferen Waffengesetzen – die Diskussionen werden wohl nie abebben. Landrat Klaus Pavel, der mit seiner Behörde auch für das Waffenrecht zuständig ist, erinnerte am. Kreisschützentag daran.In Deutschland verfahre man anders, so Pavel und nennt Kontrollen im Ostalbkreis als Beispiel.seien esgewesen, dabei habe es sieben Beanstandungen gegeben, nur zwei davon waren Schützen oder Jäger. „Solche Attentate dürfen doch nicht darüber hinweg täuschen, wie wichtig Schützenvereine in unserer Gesellschaft sind. Ich danke den Schützen für die Umsicht mit Waffen, denn Waffen sind nun einmal kein Fußball, hier braucht es Regeln“, lobte Pavel diesen umsichtigen Umgang speziell der Schützen. Sorgen machte er sich derweil um die Gesamtmitgliederzahl, die derzeit umliegt. „Dann sind es nurProzent Frauen, da gibt es auch noch etwas zu tun, da ist noch Luft nach oben.“ Vielleicht, so Pavel, sollten sich die Schützenvereine vermehrt um das Lichtgewehrschießen kümmern, dass doch für Jugendliche interessant sei. Ob und inwieweit der Schützenkreis dies voranbringen werde, ist noch nicht klar. Doch Kreisoberschützenmeister Reinhard Mangold feilt so oder so an der Zukunft. Was Mangold als seine Hauptanliegen bezeichnete, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Februar.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 65 Sekunden.