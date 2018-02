Ostalb | Sonntag, 18. Februar 2018 Sonntag, 18. Februar 2018

Jahresausstellung in Heubach-​Buch eröffnet

Fotos: Miriam Siegfried

„Wo andere jede Woche zum Sport gehen, gehen wir halt jede Woche zum Malen“, so fassten Helga Röllig und Renate Jentzsch zusammen, was die Bucher Malgruppe ausmacht.

2006

2013

Seittreffen sich die „Montagsmaler“ und zeigen einmal im Jahr bei einer Ausstellung in der Dorfschenke die Ergebnisse der zahlreichen Malstunden. Am Wochenende war es wieder so weit und die neun Künstlerinnen luden zur Besichtigung ihres kreativen Werkens ein. Unter ihnen auch Erika Bendl, die die Gruppe seitbegleitet und den Künstlerinnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Welche Maltechniken zu sehen sind und welche Geschichte Bürgermeister Frederick Brütting bei der Eröffnung erzählte, ist dem Bericht der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu entnehmen.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

