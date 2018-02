Ostalb | Sonntag, 18. Februar 2018 Sonntag, 18. Februar 2018

Mutlanger Vesperkirche eröffnet

Fotos: Gerhard Nesper

Unter dem Motto „ 40 Tage ohne“ und „Zeig Dich!“ , einer Aktion der evangelischen Kirche begann am Sonntag die insgesamt 8 . ökumenische Vesperkirche in den Räumlichkeiten des evangelischen Gemeindezentrums in Mutlangen.

Die evangelische Kirchengemeinde Lindach-​Mutlangen und die katholische Kirchengemeinde St. Georg Mutlangen und Lindach hatten alle Gemeindemitglieder herzlich eingeladen, nach dem Startgottesdienst an einem guten Mittagessen teilzunehmen, wobei im Mittelpunkt steht, dass man sich wohlfühlt und in der Gemeinschaft miteinander ins Gespräch kommt. So geht das noch bis zum kommenden Sonntag. Was dabei alles geboten wird, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.

