Gemeindekindergarten Eschach: Großes Interesse, wenig Platz

Dass schneller als gedacht in Eschach ein Baugebiet mit 27 neuen Bauplätzen entstehen wird, könnte auch zu einem Problem werden: Zu einem Platzproblem im Kindergarten.

Von großem Interesse war bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend der Jahresbericht des Eschacher Kindergartens. Leiterin Gisela Bartz war es ein Anliegen, in diesem Zuge auch auf die Platzsituation aufmerksam zu machen. Wie viele Kinder aktuell den Kindergarten besuchen, warum das Angebot auch Auswärtigen attraktiv erscheint und warum für die Mehrheit des Gemeinderates nur ein Neubau die Lösung ist, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

