Gmünd auf Wachstumskurs: 2018 sind 500 neue Wohneinheiten anvisiert

Oberbürgermeister Richard Arnold stellt die Weichen weiter auf Wachstumskurs: Allein in diesem Jahr sollen in Schwäbisch Gmünd 500 Wohneinheiten entstehen.

Anlässlich seiner Haushaltsrede hat Oberbürgermeister Richard Arnold die Gmünder Wachstums-​, mithin die Wohnbaupolitik in den Blickpunkt gerückt. Dabei verteidige er auch erneut seine vieldiskutierte Parole „neue Einwohner in zehn Jahren“. Zehn neue Wohnbaugebiete sollen in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Insgesamt neueWohneinheiten sollen auch im Zusammenhang mit privaten Investoren-​Vorhaben in die Tat umgesetzt werden. Mehr zu diesem ehrgeizigen Programm der Stadtverwaltung am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

