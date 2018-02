Blaulicht | Montag, 19. Februar 2018 Montag, 19. Februar 2018

Klein-​Lkw vom Zug mitgeschleift

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Personenzug und einem Klein-​Lkw an einem unbeschrankten Bahnübergang in Rudersberg-​Schlechtbach hat am Montagvormittag ein 24 Jahre alter Mann schwere Verletzungen erlitten.

Der Fahrer des Klein-​Lkw hatte gegenUhr einen Gemeindeverbindungsweg befahren und war in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren wollte. Hierbei hatte er die herannahende Wieslauftalbahn übersehen, die in Richtung Rudersberg unterwegs war. DerJahre alte Zugführer leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Klein-​Lkw, Piaggio wurde von dem Zug erfasst und circaMeter mitgeschleift. Der Fahrer des Klein-​Lkw wurde in sein völlig deformiertes Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Zugführer erlitt bei dem Unfall einen Schock und musste betreut werden. Die Fahrgäste der Wieslauftalbahn standen ebenfalls unter dem Eindruck des Unfalls, blieben aber unverletzt. An dem Lkw war wirtschaftlicher Totalschaden von circaEuro entstanden. Der Sachschaden am Zug wurde auf circaEuro beziffert. Der Bahnverkehr musste gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Die Freiwillige Feuerwehr Rudersberg war mitFahrzeugen undEinsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug und die Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen im Einsatz. Darüber hinaus war der Bauhof und Vertreter der Wieslauftalbahn vor Ort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom Verkehrsunfallaufnahmedienst des Verkehrskommissariats Backnang übernommen.

