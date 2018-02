Blaulicht | Montag, 19. Februar 2018 Montag, 19. Februar 2018

Kurioser Unfall: Automatischer Poller wird für Porsche zum Wagenheber

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Ganz unglücklich sorgten der Fahrer eines Porsche Cayenne unter aktiver Mitwirkung eines automatischen Pollers am Montagmorgen in der Gmünder Innenstadt für einen kuriosen Unfall.

Der Unglücksrabe kam von einem Arztbesuch und wollte mit dem Porsche die reservierten Praxisparkplätze im Predigergässle verlassen. Es zu einem kleinen Rückstau, weshalb der Cayenne direkt neben der Poller-​Warnsäule stehenblieb. Dass die kleine Ampel in diesem Augenblick auf Rot schaltete, konnte der Fahrer in dieser seitlich versetzten Position nicht erkennen. Doch er spürte, wie der automatische und große Poller unter der Vorderachse zunächst unfreiwillig zum Wagenhaber wurde und dann unter dem Gewicht des Autos umknickte. Die Räder blieben in der Luft hängen, weshalb Fahrzeugbesitzer und Polizei zunächst rätselten, wie das immerhin fast drei Tonnen schwere Fahrzeug zu bergen ist ohne noch mehr Schaden anzurichten.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 32 Sekunden.