Blaulicht | Montag, 19. Februar 2018 Montag, 19. Februar 2018

Mehrere Einbrüche im Raum Straßdorf

Galerie (1 Bild)

Unbekannte warfen am Montagmorgen gegen 1 . 40 Uhr mit einem Wackerstein das Fenster eines Geschäftes in Straßdorf in der Einhornstraße ein und durchwühlten im Anschluss im Gebäude sämtliche Schränke und Schubladen. Aus einer Kasse wurde ein geringer Geldbetrag entwendet; der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert

500

15

30

7

20

23

2

1000

07171

3580

Ebenfalls rundEuro Sachschaden hinterließen Einbrecher, als sie in der Zeit zwischen Samstagnachmittag,Uhr und Montagmorgen,Uhr in ein Firmengebäude in der Straße Auf der Höhe in Straßdorf eindrangen. Auch hier warfen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäudeinnere, wo sie Schränke und Schubladen durchwühlten, jedoch offenbar nichts entwendeten. Auf den Zeitraum zwischen Sonntagabend,Uhr und Montagmorgen,Uhr kann der Tatzeitraum eingegrenzt werden, in dem Unbekannte in ein weiteres Firmengebäude einstiegen, das sich ebenfalls in der Straße Auf der Höhe befindet. Nachdem sie dort die Räumlichkeiten durchsucht hatten, entwendeten sie vorgefundenes Bargeld. Der bei diesem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rundEuro beziffert.Hinweise nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​entgegen.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 44 Sekunden.