Schwäbisch Gmünd | Montag, 19. Februar 2018

Rinderbacher Gasse: Weitere Aufwertung durch VGW-​Projekt

Die Vereinigte Wohnungsbaugesellschaft VGW setzt ihr Engagement für die städtebauliche Aufwertung der Rinderbacher Gasse fort. Am Montag fand ein weiteres Mal ein Richtfest statt.

Baubürgermeister Julius Mihm freute sich, dass die VGW nun schon „über drei Geschäftsführungen hinweg“ die Rinderbacher Gasse mit Sanierungs– und Neubauprojekten im Blick habe und dort die Wohn– und Lebensqualität Schritt für Schritt aufwerte. In diesem historischen Gmünder Straßenzug sei dies alles andere als einfach zu bewerkstelligen. Es gehe nicht nur extrem eng zu, sondern es müssten auch die Belange des Denkmalschutzes berücksichtigt werden. Mehr zum Engagement der VGW in der Rinderbacher Gasse am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

