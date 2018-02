Sport | Montag, 19. Februar 2018 Montag, 19. Februar 2018

TV Wetzgau: Zwei Neue, aber gleich vier Verletzte

Mit Sorgenfalten blickt Paul Schneider dem Bundesliga-​Start des TV Wetzgau am 10 . März auswärts bei der Siegerländer KV entgegen. Mit Andreas Toba, Dominik Pfeifer, Christian Auer und Frederik Knaus fallen gleich vier Turner verletzt aus. Neu dabei beim TVW sind Glenn Trebing (TuS Vinnhorst) und der niederländische Nationalturner Frank Rijken.

Das Verletzungspech: Nach dem furiosen vergangenen Jahr, als der TV Wetzgau die. Bundesliga Nord nach Belieben dominierte und auch den Aufstiegswettkampf gegen den Stadt-​Turnverein Singen souverän mitgewinnen konnte, nahm der Trainer des TV Wetzgau, Paul Schneider, die Planungen für die sofortige Bundesliga-​Rückkehr frohen Mutes in Angriff. „Dabei habe ich aber nicht mit so vielen Verletzungen gerechnet“, ist Schneider der Frust ob der aktuellen Verletzungsmisere deutlich anzumerken.Dominik Pfeifer und Christian Auer mussten sich einer Operation unterziehen und werden ein halbes Jahr ausfallen. Während deren Knie– und Schulter-​Operationen schon länger vorgesehen waren, waren die Verletzungen von Frederick Knaus und Andreas Toba überhaupt nicht eingeplant. „Knaus hat sich bei einem unglücklichen Abgang vom Barren einen Bänderriss zugezogen und wird zwei bis drei Monate pausieren müssen“, erklärt Schneider. Als härtesten Rückschlag bezeichnet er die neuerliche Knieverletzung Tobas (wir berichteten). „Er kann trainieren, muss aber sein Knie schonen. Ich hoffe, dass er bei unserem ersten Heimwettkampf zumindest am Pauschenpferd und Barren eingesetzt werden kann. Das wird sich kurzfristig entscheiden“, so Schneider.

