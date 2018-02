Schwäbisch Gmünd | Freitag, 02. Februar 2018 Freitag, 02. Februar 2018

Ab Montag fallen die Bäume an der Rems in Hussenhofen

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

In Hussenhofen beginnt am Montag die Rodung entlang der Rems hinter dem Bezirksamt. Der erste kleine Bagger ist schon angerollt, die Vorbereitungsarbeiten haben bereits begonnen. Das große Projekt „Naturnahes Remsufer in der Ortsmitte von Gmünd-​Hussenhofen“ ist sowohl mit Blick auf die Remstal Gartenschau, als auch als nachhaltiger Beitrag zur Lebensqualität in Hussenhofen geplant.

275

Gemeinsam mit Ortsvorsteher Thomas Kaiser, Konrad Störk und Melchior Rettenmaier (beide vom Regierungspräsidium) und dem Bauleiter Simon Finkbeiner (Tiefbau-​, Garten– und Friedhofsamt) erläuterte der Leiter des Tiefbauamtes, Jupp Jünger, was auf dem rundMeter langen Rems-​Abschnitt in den kommenden Monaten entstehen wird. Welche Maßnahmen für die Renaturierung geplant sind, das erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.