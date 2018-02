Blaulicht | Freitag, 02. Februar 2018 Freitag, 02. Februar 2018

Feuerwehr Bartholomä: Babyboom und die Knöpfle-​Ära

Galerie (9 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Die Samstags-​Reportage der Rems-​Zeitung ist in dieser Woche zu Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr Bartholomä. Denn: Außergewöhnliches und Bemerkenswertes passiert aktuell in der „Blaulichtszene“ des „Dorfs am Rande des Himmels“.

33

Bartholomäs Feuerwehrkommandant Michael Knöpfle ist derzeit der dienstälteste Feuerwehrchef der Region. SeitJahren bekleidete er dieses verantwortungsvolle Amt, seit fast einem halben Jahrhundert ist er aktives Mitglied der Feuerwehr. Michael Knöpfle kann nicht nur aus seinem ehrenamtlichen Feuerwehr-​, sondern auch aus seinem Leben als hauptamtlicher Bäckermeister Erstaunliches erzählen. Demnächst will der Feuerwehrkommandant sein Amt in jüngere Hände geben. Zunächst freut er sich riesig über einen wahren Babyboom in der großen Feuerwehrfamilie. Blaulicht-​Nachwuchssorgen? Ein Fremdwort in Bartholomä. Hier zusätzlich zur Reportage am Samstag ein herziger Einblick ins Feuerwehrhaus beziehungsweise Kinderstube.