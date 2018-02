Schwäbisch Gmünd | Freitag, 02. Februar 2018 Freitag, 02. Februar 2018

Guggenball der Gmendr Gassafetza

Fotos: nb

Für viele ist der Guggenball, der immer am Abend vor dem Internationalen Guggenmusikfestival stattfindet, der inoffizielle Auftakt für das, was folgt. So ist es auch am Freitagabend im Prediger wieder – alle, egal ob schon seit Jahren mit dem Gugga-​Virus infiziert oder erst seit kurzem – haben sichtlich viel Freude.

Die Frage, was denn so toll ist an der Guggenmusik und an der Party, die alljährlich am Abend vor dem Guggenmusikfestival stattfindet, erübrigt sich eigentlich. Wer hier nur wenige Minuten verweilt und Augen und Ohren öffnet, der kann nicht anders, als sich anstecken zu lassen von dieser besonderen Atmosphäre, die das ganze Wochenende in der Stadt zu spüren sein wird. Vom Guggenvirus, mit dem Besucher und Organisatoren gleichermaßen infiziert sind, berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.