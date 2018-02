Schwäbisch Gmünd | Freitag, 02. Februar 2018 Freitag, 02. Februar 2018

Mit Herzblut und Mut entsteht ein neues Café im Mühlbergle

Neun Frauen, eine gemeinsame Idee und der Mut, sie zu realisieren – diese Mischung führte dazu, dass im Gmünder Mühlgässle ein Café entsteht, wo sich Gmünder und Gmünderinnen aus allen 100 Nationen, die in Schwäbisch Gmünd zu Hause sind, begegnen und austauschen können.

Wer zur Zeit einen Blick durch das Schaufenster im Mühlgässle/​wirft, sieht noch nicht, was da gebaut wird. Aber am Fenster hängt ein Zettel, der ankündigt: „Hier entsteht ein Café für Gmünder mit Gmündern aus aller Welt“. „Multikulti“ – so soll das Café sein, und multikulti sind auch die Frauen, die den Verein „Begegnung der Kulturen“ gegründet haben, weil sie eine Rechtsform brauchen, um ihre Vision in die Tat umzusetzen. Und zwar auf eigene Rechnung und mit eigener Kraft. Wie sie sich das Café, wenn es fertig ist, vorstellen, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.