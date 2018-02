Schwäbisch Gmünd | Freitag, 02. Februar 2018 Freitag, 02. Februar 2018

Prunksitzung des TV Weiler

Fotos: ml

Ausverkauft war die 21 . Prunksitzung des TV Weiler am Freitagabend in der Bernhardushalle schon seit mehreren Tagen. Und das Publikum war in prächtiger Stimmung.

Mit einer bunten Mixtur aus Gardetanz, Musikbeiträgen, Tanzgruppen und Büttenreden wurde es niemandem langweilig. Nach dem Einmarsch wurden alle Garden sowie Prinzessin Elena I. und Prinz Jürgen III. besonders begrüßt. Die Minigarde durfte gleich da bleiben und zeigte, was schon in jungen Jahren im Gardetanz möglich ist. Von der gelungenen Prunksitzung berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.