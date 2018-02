Schwäbisch Gmünd | Freitag, 02. Februar 2018 Freitag, 02. Februar 2018

Stadtwerke verblüffen: Digitale Stromzähler gegen analoge Technik ausgetauscht

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Einige Haus– und Wohnungsbesitzer staunen derzeit nicht schlecht: Im Rahmen eines Stichproben-​Tauschverfahrens lassen die Gmünder Stadtwerke derzeit von einer beauftragten Elektrofirma moderne digitale Stromzähler wieder ausbauen. Dafür gibt es von den Stadtwerken wieder eine analogen, schwarze „Stromzählerkiste“ für den Schalt– und Sicherungsschrank. Die Rems-​Zeitung hakte nach.

Wie die Stadtwerke erklären, handle es sich um Stichprobenverfahren, bei der aktuell im Zuge von gesetzlichen Vorschriften die Zuverslässigkeit vonverbauten Stromzählern des Typs Smart Meter durch die Landeseichbehörde überprüft werden. Hierzu wurden jetzt durch ein ZufallsverfahrenKunden ausgewählt. Bei den als Ersatz eingebauten Altgeräten handle es sich nur um eine Zwischenlösung. Die ganz große Austauschaktion kommt offenbar erst noch, von der dann alle Stadtwerke-​Kunden betroffen sein werden. Was dahintersteckt, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.