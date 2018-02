Blaulicht | Freitag, 02. Februar 2018 Freitag, 02. Februar 2018

Verfolgungsjagd mit zwei verletzten Polizisten

Foto: Rems-​Zeitung

Ein 30 Jahre alter Mann verletzte am Donnerstag zwei Polizisten, indem er ihren Streifenwagen rammte und bei seiner anschließenden Festnahme heftigen Widerstand leistete. Zudem verursachte der stark Alkoholisierte Sachschaden von rund 18 . 000 Euro.

Angefangen hatte die Geschichte in Aalen, wo der-​Jährige und eine Frau ihren Volvo mitten auf der Fahrbahn stehen ließen, um außerhalb ihres Fahrzeuges zu diskutieren, sodass andere Verkehrsteilnehmer an ihrerWeiterfahrt gehindert wurden. Nachdem Insassen eines Fahrzeuges ihren Wunsch der Weiterfahrt äußerten, beschädigte die Frau deren Pkw und beide beleidigten die Insassen.Nach einer entsprechenden Anzeige fiel das Fahrzeug der Polizei eine dreiviertel Stunde später in Lauterburg auf. Der Versuch, es zu stoppen und die Insassen zu kontrollieren resultierte in einer filmreifen Verfolgungsjagd nach Bartholomä. Wie dort der „Showdown“ mit gerammtem Polizeiauto und Einsatz von Pfefferspray ablief, steht in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.