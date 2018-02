Sport | Dienstag, 20. Februar 2018 Dienstag, 20. Februar 2018

Bargau verdient sich Remis im Test bei Normannia Gmünd

Es ist das dritte Derby innerhalb nur einer Woche gewesen für den Fußball-​Verbandsligisten Normannia Gmünd – und das erste nicht gewonnene. Germania Bargau hat sich nicht unverdient ein 1 : 1 erspielt in einem munteren Test bei eisigen Temperaturen. Die Partie hätte aber auch 2 : 2 oder 3 : 3 ausgehen können.

Derzeit reißen die Hiobsbotschaften bei Normannia-​Trainer Holger Traub nicht ab. Nachdem bereits klar war, dass Dominik Pfeifer und Pascal Werba wegen ihrer Weisheitszahn-​Operationen ausfallen würden und Marcel Funk mit muskulären Problemen passen musste, sagten auch noch Stephan Fichter und Daniel Stölzel krankheitsbedingt ab. „Deswegen war es uns auch klar, dass es keine ganz so runde Geschichte werden würde“, sagte Traub. Bei den Bargauern fehlte Kapitän Kevin Hägele (noch angeschlagen), Torwart Lukas Huttenlauch und Lu Falcone.Bargau lauerte nicht etwa, sondern begann mutig nach vorne zu spielen. Christian Kreutter probierte es mit einem Schuss, doch Timo Hummel parierte (. Minute). Auf der anderen Seite war es Marvin Gnaase, der links knapp am Tor vorbeizielte (.). Sehr auffällig präsentierte sich in der ersten Halbzeit Normannias Routinier Andreas Mayer, der nahezu an jedem Angriff beteiligt war. In der. Minute scheiterte er mit einem Freistoß aus dem Halbfeld an FCB-​Schlussmann Raffaele del Papa und nach einer Mayer-​Ecke probierte es Simon Knecht mit einer Volleyabnahme, doch wieder war del Papa zur Stelle (.). Dann aber wieder Bargau: Kreutter war frei durch, wurde aber zu weit nach rechts abgedrängt. Er probierte es aus spitzem Winkel, doch Patrick Lämmle rettete für seinen bereits geschlagenen Schlussmann (.).

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

