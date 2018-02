Ostalb | Dienstag, 20. Februar 2018 Dienstag, 20. Februar 2018

„Halbzeit“ für Bürgermeister Adrian Schlenker in Mögglingen

„Mögglingen ist doch viel mehr als nur diese Straße.“ Dieser Aussage seines Vorgängers Ottmar Schweizer kann der amtierende Mögglinger Schultes Adrian Schlenker nur beipflichten. In seiner „Halbzeitbilanz“ nach vier Jahren als Bürgermeister blickt er vor allem nach vorn – auf jene Zeit, in der die B 29 -​Ortsdurchfahrt Geschichte ist.

„Ehrlich gesagt überhaupt nicht!“, antwortet der-​Jährige auf die Frage, ob er immer wieder seinen vier Jahre alten Wahlprospekt anschaut und die darin genannten Vorhaben Zug um Zug abhakt. Sein Wahlversprechen, ein offenes Ohr für die Mögglinger zu haben, sei tägliche Praxis. Was die kommunalpolitische Agenda betrifft, sei die erste Hälfte seiner Amtszeit von einer starken Eigendynamik geprägt worden. Wie Schlenker die Zukunft der Mögglinger Ortsmitte gestalten möchte, kann man am. Februar in der Rems-​Zeitung lesen.

