Heubach und Waldstetten: Kommunales Miteinander mit Städten in Afrika

Partnerschaften zwischen Städten, die in verschiedenen Kontinenten liegen? Heubach praktiziert das schon seit zehn Jahren und Waldstetten wird in wenigen Wochen eine entsprechende Urkunde unterzeichnen. Aber wie lässt sich auf so eine derart große Distanz eine Freundschaft leben?

Frederick Brütting aus Heubach ist überzeugt, dass die Partnerschaft mit Anderamboukane in Mali trotz der Entfernung eine gute Entscheidung war. Michael Rembold macht deutlich, dass es der Gemeinde Waldstetten gut geht. Man habe die Mittel, um in Afrika zu helfen. Welche Argumente die beiden Bürgermeister für die Pflege des interkontinentalen Miteinanders ins Feld führen, steht am. Februar in der Rems-​Zeitung.

