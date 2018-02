Kultur | Dienstag, 20. Februar 2018 Dienstag, 20. Februar 2018

Jazz-​Saxofonist Uwe Werner verstorben

Foto: privat

Ohne Uwe Werner wäre die Jazz-​Szene in Schwäbisch Gmünd nicht geworden, was sie ist. Er hat ihr viele unvergessliche Konzerte beschert. In seiner Eigenschaft als zweiter Vorsitzender der Jazz Mission – und als begnadeter und virtuoser Saxofonist.

Dass es Uwe Werner nicht gut ging, konnte man sehen. Die Krankheit, von der er überzeugt war, dass er sie besiegen würde, hat sich als stärker erwiesen. Am. Februar ist Uwe Werner im Alter vonJahren gestorben.Er war sich bewusst, dass er an der Schwelle zu einer anderen Lebensphase stand, als die RZ-​Kulturredaktion mit ihm Endeein Gespräch anlässlich seines. Geburtstages führte: „Die Kraft ist nicht mehr so roh, so unreflektiert.“ Gleichwohl, „die Ecken und Kanten soll man sehen.“ Die gab es in seinem Werdegang und Leben genug. Einen Nachruf auf den Jazz-​Musiker veröffentlicht die RZ in ihrer Ausgabe vom. Februar.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

