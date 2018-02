Kultur | Dienstag, 20. Februar 2018 Dienstag, 20. Februar 2018

Richter und Dichter — Wilhelm Ganzhorn

Der Stuttgarter Autor Jürg Arnold stellte ein Buch über seinen Urgroßvater Wilhelm Ganzhorn vor. Am 14 . Januar 1818 , also vor knapp über 200 Jahren, wurde der Autor des Liedes „Im schönsten Wiesengrunde“ in Böblingen geboren.

Grund genug für die Stiftung Literaturforschung in Ostwürttemberg in Heubach-​Lautern und deren Vorstand Reiner Wieland, das Buch über den ehemaligen Aalener Oberamtsrichter herauszugeben.Natürlich wurde gesungen, nicht nur vom Liederkranz Unterkochen unter der Leitung von Hellmut Litzelmann, und zwar alleStrophen des berühmten Stücks. Schließlich hatte Landrat Klaus Pavel in seiner kurzen Ansprache klar gemacht, dass das Lied „fast schon die schwäbische Nationalhymne“ sei. Mehr über die Ganzhorn-​Biographie in der RZ vom. Februar.

