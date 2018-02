Blaulicht | Dienstag, 20. Februar 2018 Dienstag, 20. Februar 2018

Unfall beim Überholen: Zeugen gesucht

Eine leicht verletzte Frau sowie Sachschaden von etwa 6000 Euro sind die Folgen eines Überholmanövers am Montagabend auf der B 29 . Die 29 Jahre alte Frau befuhr um kurz vor 18 . 30 Uhr die Strecke von Mögglingen in Richtung Aalen. Auf der langen Geraden kurz nach dem Ortsende überholte sie trotz Überholverbot den Lkw eines vorausfahrenden 29 -​Jährigen.

Kurz vor einer Baustellenausfahrt, noch während des Überholvorgangs streifte die Frau mit ihrem Pkw den Lkw, woraufhin sie in Schleudern geriet. Sie kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und in der Böschung zum Stehen. Die Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise. Eventuell wurden auch Verkehrsteilnehmer durch das Überholmanöver gefährdet. Diese sollen sich ebenfalls unter Telefon/​melden.

