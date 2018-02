Ostalb | Mittwoch, 21. Februar 2018 Mittwoch, 21. Februar 2018

Effektivere und kostengünstigere EDV für die Kommunen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Aus drei bisher parallel bestehenden kommunalen Zweckverbänden für die elektronische Datenverarbeitung wird künftig ein einziger. Durch diese Vermeidung von Parallelstrukturen soll vor allem Personal eingespart und damit die Kosten für die Städte und Gemeinden günstig gehalten werden.

22

„Errichtung der Anstalt ITEOS durch Beitritt der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF“ steht auf der Tagesordnung des Durlanger Gemeinderats für den kommenden Freitag. Leser die bis hierher gar nichts verstanden haben, müssen nicht an ihrem Allgemeinwissen zweifeln. Diese Abkürzungen sagen in der Regel nur jenen Menschen etwas, die ihre Brötchen in irgendeiner Form in der öffentlichen Verwaltung verdienen. Warum dieses Thema trotzdem alle Bürgerinnen und Bürger betrifft, steht am. Februar in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 28 Sekunden.