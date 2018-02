Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 21. Februar 2018 Mittwoch, 21. Februar 2018

Neuer Rollstuhlbus für das DRK

Foto: esc

Das neue Spezialfahrzeug für den Fahrdienst des DRK Kreisverbands Schwäbisch Gmünd ist da. Ein großer Teil der Kosten für den rollstuhlgerechten Kleinbus wurden durch Spenden von Förderern, Freunden und Gönnern des DRK Kreisverbands Schwäbisch Gmünd finanziert. Zudem förderten Aktion Mensch und Dr.-Alfred-und-Anne-Ziegler-Stiftung den Kauf des Busses für den Kreisverband.

Die Abteilungsleiterin Sozialarbeit beim DRK, Sonja Duschek, erklärt die Einsatzbereiche des neuen Fahrzeugs. „Wir haben einen sehr großen Bedarf, da viele individuelle Einsätze damit gefahren werden. So werden die Menschen zum Beispiel zum einkaufen und wieder nach Hause gefahren. So wird ihre Teilhabe am Leben verbessert.“ Das neue Fahrzeug wurde am Mittwoch vorgestellt. Wo es noch eingesetzt wird, und was die Beteiligten und auch eine Rollstuhlfahrerin dazu sagen, können sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung lesen.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

