Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 21. Februar 2018 Mittwoch, 21. Februar 2018

Popup Labor: Digitalisierung zum Anfassen

Galerie (2 Bilder)

Foto: esc Grafik: popup​-bw​.de

Am Freitag wird das „Popup Labor BW“ mit geladenen Gästen in der Eule Wissenswerkstatt Schwäbisch Gmünd eröffnet. Bis einschließlich 2 . März wird dann ab Samstag kleinen und mittelständischen Unternehmen die digitale Welt in Workshops vermittelt.

Das Programm „Popup Labor BW“ haben Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-​Kraut und der Technologiebeauftragte der Landesregierung, Professor Dr. Wilhelm Bauer bereits im Januar vorgestellt. Was es damit auf sich hat, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 19 Sekunden.