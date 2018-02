Ostalb | Mittwoch, 21. Februar 2018 Mittwoch, 21. Februar 2018

Tipps: Wohin am Wochenende?

Galerie (1 Bild)

Grafik: Rems-​Zeitung

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder hilfreiche Tipps für Veranstaltungen am Wochenende im und in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

24

22

Unsere Tipps führen diesmal nach Schorndorf, Göppingen und Heidenheim. Unter anderem kommt das Friedrich Liechtenstein Trio am Samstag,. Februar, in die Manufaktur nach Schorndorf. Viele kennen ihn nur aus der Werbung. Aber Friedrich Liechtenstein ist einer der vielseitigsten Performancekünstler im deutschsprachigen Raum. Mehr über diese Veranstaltung und weitere Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Februar.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

