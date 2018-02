Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 22. Februar 2018 Donnerstag, 22. Februar 2018

Aufgepasst: Neue Tempo-​ 30 -​Abschnitte in Schwäbisch Gmünd

Im Straßennetz von Schwäbisch Gmünd sind in den vergangenen Tagen neue Tempo-​ 30 -​Abschnitte eingerichtet worden. Weitere Maßnahmen werden geprüft.

Neuerdings verstärkt aufpassen müssen nun die motorisierten Verkehrsteilnehmer in der Rektor-​Klaus-​Straße und Klösterlestraße, wo zwischenundUhr, also zu Zeiten des Betriebs in den angrenzenden Schulen, nur noch Tempoerlaubt ist. In der Rektor-​Klaus-​Straße wurde Tempoauch mit Rücksicht auf das dortige Seniorenzentrum angeordnet. Hintergrund ist eine neue Verwaltungsvorschrift des Bundes, der die Kommunen dazu auffordert, solche Tempobeschränkungen an Schulen, Seniorenheimen, Kindergärten usw. einzurichten. Weitere Tempo-​-​Beschränkungen werden aktuell noch geprüft. Näheres zum Thema am Freitag in der Rems-​Zeitung.

