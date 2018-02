Ostalb | Donnerstag, 22. Februar 2018 Donnerstag, 22. Februar 2018

Bürgermeister Ulrich Baum nimmt Abschied mit erfreulichen Zahlen

Es war die letzte Spraitbacher Gemeinderatssitzung mit Ulrich Baum als Bürgermeister. Der scheidende Amtsinhaber freute sich, dass er zum Abschied mit sehr guten finanziellen Verhältnissen aufwarten kann.

„So schließt sich der Kreis“, sagte Baum im Hinblick auf die Verabschiedung des Spraitbacher Haushalts. „VorJahren fand meine Amtseinsetzung ebenfalls an einem. März statt – und als ich mein Amt antrat, war damals der Haushaltsplan noch nicht aufgestellt“, erinnerte er daran, dass sein Amtsantritt gewisse Stolpersteine bereithielt. Denn Spraitbach war damals nicht in der Lage gewesen, den Haushalt auszugleichen; sprich die Einnahmen reichten nicht aus, um die Ausgaben zu finanzieren. Wie die Zahlen heute aussehen und was die Gemeinderäte dazu sagen, steht in der Rems-​Zeitung vom. Februar.

