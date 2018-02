Sport | Donnerstag, 22. Februar 2018 Donnerstag, 22. Februar 2018

Carina Vogt: Messi und Ronaldo von Waldstetten

Fotos: Lämmerhirt

„Der fünfte Platz ist für uns alle wie die Goldmedaille“, sagt Waldstettens Bürgermeister Michael Rembold beim Empfang für die Skispringerin Carina Vogt in der Stuifenhalle und macht die Olympiateilnehmerin damit fast ein wenig verlegen.

300

Rembold hatte schon vor dem Olympia-​Wettkampf im südkoreanischen Pyeongchang gesagt, dass er mit der Gemeinde Waldstetten einen Empfang für Carina Vogt geben wolle, ganz gleich mit welcher Platzierung sie wieder heimkehren werde. Gesagt, getan. Und die Resonanz in der großen Stuifenhalle gab ihm Recht. RundFans und Freunde waren der Einladung gefolgt und wollten die Vorzeigebürgerin Waldstettens zu ihrer erneut erfolgreichen Teilnahme – wenn auch diesmal ohne Medaille – beglückwünschen.Empfangen wurde die Spitzensportlerin vom Schülerchor der Gemeinschaftsschule Waldstetten unter der Leitung von Harald Elser, der die Popsongs „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller und „Auf uns“ von Andreas Bourani präsentierte. Dabei standen die Schüler singend Spalier und Vogt holte sich von jedem einzelnen Kind eine gelbe Rose ab. Die Anmoderation auf der Bühne hat sich Schultes Rembold natürlich nicht nehmen lassen und verwies noch einmal ausdrücklich darauf, welch ein Erfolg der fünfte Platz bei den Olympischen Spielen tatsächlich sei. „Uns war es einfach ein Bedürfnis, unsere Wertschätzung und Hochachtung gegenüber unserer Carina entgegenzubringen“, so Rembold, der einen interessanten Vergleich anfügte: „Was sie seit Jahren auf allerhöchstem Niveau leistet, ist vergleichbar mit dem höchsten Niveau in der Champions League, sie ist da wie Lionel Messi oder Christiano Ronaldo.“Dieser Vergleich scheint der Sportlerin vom SC Degenfeld fast ein wenig peinlich gewesen zu sein, wie überhaupt die ganze Veranstaltung. Stets grinste sie verlegen, strich sich durchs Haar. Den ausführlichen Bericht zum Empfang von Carina Vogt lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung. Weitere Videos folgen auf unserem Facebook-​Auftritt.

