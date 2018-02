Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 22. Februar 2018 Donnerstag, 22. Februar 2018

Medien und Menschenwürde

Medienpädagogik ist noch nicht in allen pädagogischen Studiengängen angekommen; am Institut für Soziale Berufe St. Loreto schon. Wie intensiv sich die Schüler des Fachbereiches Jugend– und Heimerziehung damit beschäftigt haben, das zeigte auch die Podiumsdiskussion am Donnerstagabend.

Die Erfahrungen, die die Podiumsteilnehmer bisher zum Thema Medien und Menschenwürde gemacht haben, sind ganz unterschiedlich. Einig waren sich die Referenten darin, dass eine frühe Begleitung von Kindern und Jugendlichen immens wichtig ist. Wichtig auch, weil das Netz nichts vergisst. Was die Podiumsteilnehmer unter dem Begriff Menschenwürde verstehen und wie sie diesen im Zusammenhang mit den Medien interpretieren, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

