Vom eigenen Auto überrollt

Schwere Verletzungen hat am Mittwochabend ein 78 Jahre alter Mann in Ellwangen erlitten, der von seinem eigenen Auto erfasst, schwer verletzt und unter dem Auto eingeklemmt wurde.

Der Senior wollte mit seinem VW gegenUhr in der Edelweißstraße von einem Hofraum rückwärts in eine Garage einfahren. Um besser nach hinten schauen zu können, hatte er die Fahrertüre geöffnet und sich aus dem Auto gelehnt, als es ihm schwindelig wurde und aus dem Auto fiel. Anschließend wurde er von dem VW mit Automatikgetriebe mit einem Bein überrollt, ehe das Fahrzeug zum Stehen kam. Durch Hilferufe wurden Fußgängerinnen auf den Schwerverletzten aufmerksam und verständigten den Enkel des Verletzten. Die Feuerwehr musste den Mann unter dem Fahrzeug retten, ehe er vom Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Die Angehörigen wurden von einem Pfarrer betreut. Die Feuerwehren Ellwangen und Pfahlheim waren mitFahrzeugen undEinsatzkräften vor Ort. Die Polizei war mit zwei Streifenbesatzungen im Einsatz.

